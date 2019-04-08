Kamyonet gecekondunun bahçesine yuvarlandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekondunun bahçesine yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Ökten'in kullandığı 14 KE 772 plakalı kamyonet Gültepe Mahallesi 735/2 Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek Songül T'ye ait gecekondunun bahçesine yuvarlandı.

Kaza sonrası takla atan kamyonet bahçedeki çardağın üzerine devrilirken sürücü Ökten araç içinde sıkıştı.

Gürültü üzerine dışarıya çıkan ev sahiplerinin yardımıyla kamyonetten yaralı olarak kurtarılan Ökten, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sırasında evin bahçesinde bulunan bir köpek de çevreye savrulan taş parçalarıyla hafif şekilde yaralandı.

