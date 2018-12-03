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Kamyonet hırsızlığına tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.12.2018 13:29 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, çaldıkları 2 kamyoneti ilçedeki oto yıkamacıya götürüp park eden 3 kişi, gözaltına alındı.

Kamyonet hırsızlığına tutuklama

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, çaldıkları 2 kamyoneti ilçedeki oto yıkamacıya götürüp park eden 3 kişi, gözaltına alındı. Olayla ilgili 1 kişi tutuklanırken, diğer 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde park halinde bulunan 35 E 7933 ve 35 TOG 68 plakalı kamyonetlerin bir süre önce çalınması üzerine çalışma başlattı. İlçede daha önce otomobil ve kamyonet hırsızlığına karışmış kişiler üzerinde yoğunlaşan ekipler, iki aracın Emir Sultan Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıya götürüldüğünü tespit etti. İşyerine operasyon düzenleyen ekipler, burada ele geçirdikleri 35 E 7933 plakalı kamyoneti sahibine teslim etti. Plakası sökülen kamyonet, kasasındaki, 'İt ürür kervan yürür' yazısından tanındı. Oto yıkamacıdaki bir başka kamyonda yapılan aramada ise 35 TOG 68 plakalı kamyonete ait parçalar ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Ç. tutuklanırken, D.A. ve E.O.'nun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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