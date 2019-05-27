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Kamyonet ile çarpışan pat pat sürücüsü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 17:32 | Son Güncelleme

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde kamyonet ile çarpışan ’pat pat’ diye tabir edilen tarım aracı sürücüsü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi.İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BKU 08 plakalı kamyonet ile Ahmet Zeran yönetimindeki pat patın çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde kamyonet ile çarpışan ’pat pat’ diye tabir edilen tarım aracı sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi.
İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 BKU 08 plakalı kamyonet ile Ahmet Zeran yönetimindeki pat patın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Talihsiz kazada pat pat sürücüsü Zeran, aracının altında kaldı.
Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yapılan kontrolde Zeran’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Zeran’ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi Morgu’na sevk edildi.

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