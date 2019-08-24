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Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 12:17 | Son Güncelleme

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

Behçet DALMAZ- Tuncay AVCI/GÜRPINAR (Van), (DHA) - VAN'ın Gürpınar ilçesinde, kamyonet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Kazada, kamyonetteki 15 koyun da telef oldu.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Van- Hakkari yolunun 20'nci kilometresindeki Gürpınar yakınlarında meydana geldi. Van'dan Hakkari yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 71 AV 906 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi bilinmeyen 27 D 6302 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan 6 yaralıdan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazada, kamyonette bulunan 15 koyun ise telef oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralıKamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralıKamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralıKamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

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