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Kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 17:08 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde kamyonetle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Yenikent Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Altan yönetimindeki 27 SV 657 plakalı kamyonet ile kavşaktan geçen Müslüm Akar yönetimindeki 02 HA 657 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kazada her iki sürücü ile araçlardaki Ayşe Akar, Fatma Gül, Esma Nur Gül ve Hayrunnisa Gül yaralandı. Yaralılar çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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