Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) - KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Ermenek- Karaman Karayolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. Ermenek'ten Karaman yönüne giden Adem Teke yönetimindeki 33 U 1913 plakalı motosiklet ile Hasan Ali Bakır'ın kullandığı 70 E 0920 Plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası motosiklette bulunan Adem Teke ile Mustafa Çavdar ağır yaralandı. Yaralılar çevredekilerin çığırdığı ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mustafa Çavdar (37) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Hasana Ali Bakır, polis tarafından gözaltına alındı.
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