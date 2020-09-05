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Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 23:54 | Son Güncelleme

Bursa’da motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 20.30 sıralarında Mudanya Yolu Caddesi Acemler kavşakta meydana geldi.

Bursa’da motosiklet ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Mudanya Yolu Caddesi Acemler kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 16 LDH 78 plakalı kamyonet, kavşakta S.İ. idaresindeki elektrikli motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Çekirge Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kısmen kapanan kavşağı polis ekipleri kontrollü bir şekilde trafiğe açarken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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