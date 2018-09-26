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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 20:46 | Son Güncelleme

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde, kamyonet ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde, kamyonet ile karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Kızılot Mahallesi, Tahtabahçe mevkiinde meydana geldi. İsa Öğretmen (39) yönetimindeki 55 RF 450 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Sefa Yalçın yönetimindeki 61 AE 102 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Yalçın olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü ile aynı araçta bulunan Yaşar Cüheroğlu (35) ve İlyas Seçkin (30) ise yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Durumu ağır olan İsa Öğretmen ve Yaşar Cüheroğlu daha sonra Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıKamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıKamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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