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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.30 sıralarında, Karaman- Ereğli yolu Ayrancı ilçesi girişinde meydana geldi. Mustafa Çerci (42) yönetimindeki 33 HT 429 plakalı kamyonet, Suriye uyruklu Mohammad Alsaad'ın kullandığı (37) 01 AAB 344 plakalı otomobil ile Ayrancı kavşağında çarpıştı. Kazada sürücülerle kamyonette bulunan Şerife (40) ve Arzu Çerci (13) ile otomobildeki İssa Alkhatip (38) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kamyonet sürücüsü Mustafa Çerci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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