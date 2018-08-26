HABER

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.  Kaza, saat 12.00 sıralarında, Karaçam Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, Karaçam Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Balıkesir'in Savaştepe ilçesinden Manisa'nın Soma ilçesi yönüne giden Abdullah Özcan Öz (47) yönetimindeki 10 L 0666 plakalı kamyonet, Karaçam Mahallesi'ne dönmek isteyen Satılmış Kayalık'ın (33) kullandığı 45 YB 3856 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Satılmış Kayalık ile yanındaki Zülal (30), Batın İlyas (8) ve Yunus Eren Kayalık (1) ile kamyonette bulunan Firdevs Öz (44) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Savaştepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2'si çocuk 5 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, kamyonet ile otomobilin çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı. Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralıKamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralıKamyonet ile otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

PARTNERArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınızArabadaki davetsiz misafir! İnanamayacaksınız
Evin mutfağında çıkan yangın korkuttuEvin mutfağında çıkan yangın korkuttu
Bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandıBariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir günlük bebeği poşete koyup attılar!

Bir günlük bebeği poşete koyup attılar!

Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Isparta'da dehşet! Önce eşinin boğazını, sonra kendi bileklerini kesti

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Aksaray'da ilginç olay! Gezi alanı sanıp eve girdi, başına gelmeyen kalmadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

Antalya'ya gelen turist sayısı rekora koşuyor

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.