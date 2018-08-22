Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Kaza, Bingöl-Muş karayolu Solhan ilçesi yakanlarındaki Şerefmeydanı mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 46 D 9898 plakalı otomobil ile 23 K 2946 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada 4 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cesetler de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kazada ölen ve yaralanan kişilerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
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