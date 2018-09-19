Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Vatan Caddesi'nden Ahılı Caddesi yönüne giden Genç Osman Yağlı yönetimindeki 71 AAD plakalı kamyonet ile aynı yöndeki Mustafa Özdemir'in kullandığı 06 FUR 20 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil, sağ taraftan kamyonun altına girdi. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Özdemir ile araçtaki Dilek Özdemir, Tuğba Akdağ, Aysel Akdağ ve Seher Arlı yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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