Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 ölü, 8 yaralı (2)

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 6'YA ÇIKTI
Bingöl-Muş karayolu Solhan ilçesi yakınlarındaki Şerefmeydanı mevkiinde bir kamyonet ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kazada, yaşamını yitirenlerin büyük kısmının, üstü açık kamyonet ile Elazığ'da bir taziyeye gidenler olduğu belirtilirken, Bingöl Devlet Hastanesi'nde 8 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.
Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi
Balıkesir'in Avşa Adası'na tatilci akını! Nüfusu 100 katına çıktı
Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler
İngiliz savaş uçakları Rus jetlerinin peşine düştü! Putin'den NATO'ya sert tepki
Kahreden haber! Çok sayıda ölü var
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Bayram tatilinde Karadeniz turuna çıkan kafile kabusu yaşadı!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Tatil beldelerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu
Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!