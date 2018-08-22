Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 ölü, 8 yaralı (2)

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 6'YA ÇIKTI

Bingöl-Muş karayolu Solhan ilçesi yakınlarındaki Şerefmeydanı mevkiinde bir kamyonet ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kazada, yaşamını yitirenlerin büyük kısmının, üstü açık kamyonet ile Elazığ'da bir taziyeye gidenler olduğu belirtilirken, Bingöl Devlet Hastanesi'nde 8 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.



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