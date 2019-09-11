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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 15:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Hafif yaralı olan otomobil sürücüsünün kazanın ardından kaçtığı belirtildi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında D-400 karayolu Denizkızı kavşağında meydana geldi. Anamur yönünden Alanya'ya doğru giden Abdullah Yöndem'in kullandığı 07 UK 900 plakalı kamyonetle Ahmet R.K. yönetimindeki 07 AEF 292 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil hurdaya dönerken, kamyonet refüjdeki palmiye ağacına çarparak durdu. Kazada, otomobil sürücüsü Ahmet R.K. ve yanındaki Fevzi Oğuz ve Nuri Yılmaz ile kamyonet sürücüsü Abdullah Yöndem ve yanındaki eşi Figen Bünteha Yöndem ve kızı Elif Sena Yöndem yaralandı. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet R.K.'nin, kazanın ardından kaçtığı öne sürüldü.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hafif yaralanan Abdullah Yöndem ve eşi Figen Bünteha Yöndem'e ayakta müdahale edildi.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Polis, otomobil sürücüsü Ahmet R.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıKamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıKamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıKamyonet ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

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