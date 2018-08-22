Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 ölü, 6 yaralı (3)

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Bingöl-Muş karayolu Solhan ilçesi yakınlarındaki Şerefmeydanı mevkiinde bir kamyonet ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi. Kazada ölenlerin Eyüp Yıldırım, Mirza Yıldırım, Adalet Aslaner, Caner Eder, Güler Eder, Zeki Eder, Muzaffer Eder ve Eda Eder olduğu öğrenildi.
Kazada yaralanan 6 kişinin tedavilerinin ise Bingöl Devlet Hastanesi'nde sürdürüldüğü belirtildi.
Putin'den ABD'nin Rusya'ya yaptırım kararına sert tepki
Kurban Bayramı tatilindeki kazaların bilançosu ağırlaşıyor! Onlarca ölü ve yaralı var
Trump suskunluğunu bozdu! İddialara böyle yanıt verdi
Balıkesir'in Avşa Adası'na tatilci akını! Nüfusu 100 katına çıktı
Yunanistan'ın skandal kararına Türkiye'den art arda sert tepkiler
Facebook ve Twitter yüzlerce hesabı sildi!
Bayram tatilinde Karadeniz turuna çıkan kafile kabusu yaşadı!
Son dakika! Bahçeli'den Yunanistan'a çok sert tepki
Tatil beldelerinde Kurban Bayramı tatili yoğunluğu
Bakan'dan dikkat çeken uyarı: İçinizdeki çürük yumurtaları ayıklayın
Adana'da korkunç olay! 4 yaşındaki çocuğun cesedi inşaatta, annesi ise mezarlıkta bulundu!