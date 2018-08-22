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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 ölü, 6 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 20:50 | Son Güncelleme

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ Bingöl-Muş karayolu Solhan ilçesi yakınlarındaki Şerefmeydanı mevkiinde bir kamyonet ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 ölü, 6 yaralı (3)

KAZADA ÖLENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Bingöl-Muş karayolu Solhan ilçesi yakınlarındaki Şerefmeydanı mevkiinde bir kamyonet ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükseldi. Kazada ölenlerin Eyüp Yıldırım, Mirza Yıldırım, Adalet Aslaner, Caner Eder, Güler Eder, Zeki Eder, Muzaffer Eder ve Eda Eder olduğu öğrenildi.
Kazada yaralanan 6 kişinin tedavilerinin ise Bingöl Devlet Hastanesi'nde sürdürüldüğü belirtildi.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 ölü, 6 yaralı (3)Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 ölü, 6 yaralı (3)Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 ölü, 6 yaralı (3)Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 8 ölü, 6 yaralı (3)

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