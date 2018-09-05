Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Karaman'da, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karaman-Kılbasan Karayolu'nun 2. kilometresinde, Oğuzhan Parlar (23) yönetimindeki 51 AAF 391 plakalı otomobil ile Recep Yıldız (25), idaresindeki 70 AD 440 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobildeki Ali Naci Günvar (47), Yunus Ovalı (25), Himmet Berk U. (16) ile kamyonetteki Fatih Müjde, Fırat Yıldız, Vehbi Yüksel ve Azad Çelik yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, yeniden ulaşıma açıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

