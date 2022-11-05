Kamyonet ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var...

Kaza, Saray ilçesi Küçükyoncalı Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Küçükyoncalı Mahallesi istikametinden Saray ilçesi istikametine seyreden E.S. idaresindeki otomobil Kumardere mevkiinde D.Ç. idaresindeki kamyonetle çarpıştı.

Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü D.Ç. ile yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilk müdahalenin ardından Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

