HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 10:20 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde işçilerin içinde bulunduğu otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde işçilerin içinde bulunduğu otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Karacadağ karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Karacadağ istikametinden Siverek yönüne doğru seyir halinde bulunan Ömer K. hakimiyetindeki 01 HV 492 plakalı kamyonet ile Siverek’ten Kaynak kırsal mahallesine çalışmaya giden işçilerin içinde bulunduğu Hamid yönetimindeki 63 MA 7500 plakalı Renault marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobil kamyonetin altına girdi. Otomobilin içinde bulunan 3 kişiden 2’si araçta sıkışırken, kamyonet sürücüsü de hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine İtfaiye, jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
Arkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüşArkadaşını, sosyal medyada kendisine hakaret ettiği için öldürmüş
12 Eylül'ün ilk idamları kimler?12 Eylül'ün ilk idamları kimler?
1/
En Çok Okunan Haberler
Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!
Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!
Estetikten sonra imajını da değiştirdi!
Estetikten sonra imajını da değiştirdi!
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkes konusunda anlaştı
Bir şehir onları arıyordu! Bu halde bulundular
Bir şehir onları arıyordu! Bu halde bulundular
Özgür Özel açıkladı! Kanun teklifi olarak Meclis'e sunulacak
Özgür Özel açıkladı! Kanun teklifi olarak Meclis'e sunulacak
TEM'de büyük tehlike! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
TEM'de büyük tehlike! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için lodos ve kum fırtınası uyarısı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Kırmızı kategorideki teröristin üstünden çıktı
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Diğer Haberler
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk: Koronavirüs salgınının sonlanması 2022'ye bile sarkabilir
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Salgının sonlanması 2022'ye bile sarkabilir
Adana'daki swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine para karşılığı fuhuş yaptırmışlar
Swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine parayla...
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov görüştü
Türkiye ile Azerbaycan arasında kritik görüşme
Ankara'da yük trenleri kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi öldü
Ankara'da yük trenleri kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi öldü
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.