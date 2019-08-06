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Kamyonet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 18:46 | Son Güncelleme

Elazığ’da kamyonet ile ticari taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.Kaza, Elazığ-Baskil karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi.

Kamyonet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ’da kamyonet ile ticari taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ-Baskil karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 23 ET 39 plakalı kamyonet ile S.A. yönetimindeki 23 T 0347 plakalı ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kamyonet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kamyonet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kamyonet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

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