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Kamyonet kapağının çarpmasıyla yaralandı, en çok dişlerinin kırılmasına üzüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 17:10 | Son Güncelleme

Çorum'da, yolda yürüdüğü sırada seyir halindeki kamyonetin yana açılan demir kapağının başına çarpması sonucu yaralanan Muhsin Bal (72), yaşadıklarını anlattı.

Çorum'da, yolda yürüdüğü sırada seyir halindeki kamyonetin yana açılan demir kapağının başına çarpması sonucu yaralanan Muhsin Bal (72), yaşadıklarını anlattı. Hastanede tedavisi süren Bal, Alışveriş yapıp evime dönüyordum. Aracın kapağı açıldı ve hızla bana çarptı. En çok üzüldüğüm dişlerimin kırılması oldu dedi.
Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Ü., yönetimindeki 19 AZZ 326 plakalı kamyonetin kasasının arka bölümde yer alan ilave demir kapak, aniden yana doğru açıldı. Açılan demir kapak, bu sırada yolda yürümekte olan Almanya?dan emekli 3 çocuk babası Muhsin Bal?ın kafasına hızla çarptı. Bal, çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Başından aldığı darbe sonucu yaralanan Bal, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bal, daha sonra Elitperk Hastanesi'ne sevk edildi. İfadesi alınan komyonet sürücüsü de serbest bırakıldı.
O ANLARI ANLATTI
Hastanede tedavisi süren Muhsin Bal, kaza anında yaşadıklarını anlattı. Pazar alışverişi sonrası evine dönerken olayın yaşandığını söyleyen Bal, Pazara gittim ve alışverişimi yaptıktan sonra evime gidiyordum. Karşımdan gelen aracın kapağı açıldı ve kafama hızla çarptı. Sonra gözümü hastanede açtım. Sürücünün olay yerinden kaçtığı söylendi. Sonra karakola giderek ifade vermiş. Sonra beni ziyarete geldi. Beni görmediğini söyledi. En çok üzüldüğüm dişlerimin kırılması oldu dedi.

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