Kamyonet karşı şeride geçti: 1 ölü, 2 yaralı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de sürücüsünün konrolünden çıkan kamyonet, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, D-400 karayolunun Osmaniye-Gaziantep Yolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Bahçe ilçesi yönüne giden Mustafa Huba (55) yönetimindeki 80 DU 301 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Ardından karşı şeride geçen kamyonet, Hatice Kavrak (31) yönetimindeki 07 BZA 04 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Mustafa Huba ile yanındaki eşi Nadiriye Huba (61) ve otomobil sürücüsü Hatice Kavrak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nadiriye Huba, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, 2 yaralının tedavisi sürüyor. Kaza anı, olay yeri yakınındaki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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