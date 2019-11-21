Kamyonet kasası kapağının çarpmasıyla yaralanan kişinin tedavisi sürüyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da dün, seyir halindeki kamyonetin kasasının açılan arka kapağının çarpması sonucu yaralanan kişinin tedavisi sürüyor.

Kale Mahallesi'nde yol kenarında yürürken, İsmail Ü'nün kullandığı kamyonetin kasasının yana doğru açılan arka kapağının çarpması sonucu ağır yaralanan 77 yaşındaki Muhsin Bal'ın tedavisi kentteki bir özel hastanede devam ediyor.

Yoğun bakımdan çıkan ve servise alınan Bal'ın, olay sonrası kafatasında çatlak oluştuğu ve bazı dişlerinin kırıldığı öğrenildi

Sağlığına kavuşarak taburcu edileceği günü bekleyen Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarşıdan evine dönerken talihsiz olayın meydana geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Pazara gittim ve alışverişimi yaptıktan sonra evime gidiyordum. Karşımdan gelen aracın kapağı açıldı ve hızla kafama çarptı. Sonra gözümü hastanede açtım. Sürücünün olay yerinden kaçtığı söylendi ama sonra karakola giderek ifade vermiş. Sonra da beni ziyarete geldi. Beni görmediğini söyledi ve özür diledi. En çok üzüldüğüm dişlerimin kırılması oldu."