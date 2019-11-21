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Kamyonet kasası kapağının çarpmasıyla yaralanan kişinin tedavisi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 18:53 | Son Güncelleme

Çorum'da seyir halindeki kamyonetin kasasının açılan arka kapağının çarpması sonucu ağır yaralanan 77 yaşındaki Muhsin Bal'ın tedavisi devam ediyor - Kafatasında çatlak oluşan ve bazı dişleri kırılan Bal, kazayı ve yaşadıklarını gazetecilere anlattı

ÇORUM (AA) - Çorum'da dün, seyir halindeki kamyonetin kasasının açılan arka kapağının çarpması sonucu yaralanan kişinin tedavisi sürüyor.

Kale Mahallesi'nde yol kenarında yürürken, İsmail Ü'nün kullandığı kamyonetin kasasının yana doğru açılan arka kapağının çarpması sonucu ağır yaralanan 77 yaşındaki Muhsin Bal'ın tedavisi kentteki bir özel hastanede devam ediyor.

Yoğun bakımdan çıkan ve servise alınan Bal'ın, olay sonrası kafatasında çatlak oluştuğu ve bazı dişlerinin kırıldığı öğrenildi

Sağlığına kavuşarak taburcu edileceği günü bekleyen Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, çarşıdan evine dönerken talihsiz olayın meydana geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Pazara gittim ve alışverişimi yaptıktan sonra evime gidiyordum. Karşımdan gelen aracın kapağı açıldı ve hızla kafama çarptı. Sonra gözümü hastanede açtım. Sürücünün olay yerinden kaçtığı söylendi ama sonra karakola giderek ifade vermiş. Sonra da beni ziyarete geldi. Beni görmediğini söyledi ve özür diledi. En çok üzüldüğüm dişlerimin kırılması oldu."

Bu arada, polis tarafından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü İsmail Ü, emniyetteki ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Kale Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde, yolun kenarında yürüyen Muhsin Bal'a, İsmail Ü'nün kullandığı 19 AZZ 326 plakalı kamyonetin kasasının yana doğru açılan arka kapağı çarpmış, ağır yaralanan yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Bal'ın yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Benzer olay önceki gün Çankırı'da da meydana gelmiş, eşiyle yol kenarında yürüyen Ayşe Dümen (66), yoldan geçen kamyonun yana doğru açılan kasa kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum kamyonet kasası Muhsin Bal

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