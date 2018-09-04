HABER

Kamyonet kasasında 34 işçiyi taşıdı, cezayı yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 20:46 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Bölge Trafik Emniyet ekipleri, 34 işçiyi kamyonetinin kasasında taşıyarak canlarını hiçe saydığı aracın sürücüsüne 2 bin TL ceza keserek, kamyoneti trafikten men etti.

Kamyonet kasasında 34 işçiyi taşıdı, cezayı yedi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Bölge Trafik Emniyet ekipleri, 34 işçiyi kamyonetinin kasasında taşıyarak canlarını hiçe saydığı aracın sürücüsüne 2 bin TL ceza keserek, kamyoneti trafikten men etti.
İnegöl'den Bursa istikametine giden Gıyasettin A. yönetimindeki 16 NU 007 plakalı kamyonetten şüphelenen İnegöl Bölge Trafik İstasyonuna bağlı ekipler, aracı durdurdular. Kamyonetin kasasında tehlikeli şekilde taşınan 34 işçiyi tespit eden ekipler, sürücüye 2 bin TL cezai işlem uygulayıp, aracı trafikten men ettiler. Kasadan indirilen işçiler, başka bir otobüsle yollarına devam etti.

FOTOĞRAFLI

Kamyonet kasasında 34 işçiyi taşıdı, cezayı yedi

PARTNERKızgın bıçakla ilginç deneyKızgın bıçakla ilginç deney
ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırırABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırır
İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Fantezi hastanede son buldu! Doktor boyutlarına inanamadı!

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Astubay ile polis arasındaki silahlı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Songül Karlı'dan ilginç aşk itirafı

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesi sonuçlandı

Yeni havalimanı yolcu taşıma ihalesi sonuçlandı

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu! Açıklamalar peş peşe geliyor!

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

'Döviz alım satımı' yapan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı'ndan 'Dolar Türk literatüründen çıkarılsın' önerisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

Beyaz Saray'dan Esad'a açık İdlib tehdidi: Hızla cevap verilecek!

ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırır

ABD Büyükelçiliği'nden İdlib açıklaması: Saldırı tansiyonu tırmandırır

İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

İstanbul Esenyurt'ta çöp konteynerinin yanında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu!

İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

İYİ Parti İzmir teşkilatı istifa etti

Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Karaman'da lise çağındaki kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırıp fuhuş yaptıran 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!

Kayseri'de eski hükümlü şahıs valilik binası önünde jiletle kendini doğradı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.