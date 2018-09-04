Kamyonet kasasında 34 işçiyi taşıdı, cezayı yedi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Bölge Trafik Emniyet ekipleri, 34 işçiyi kamyonetinin kasasında taşıyarak canlarını hiçe saydığı aracın sürücüsüne 2 bin TL ceza keserek, kamyoneti trafikten men etti.
İnegöl'den Bursa istikametine giden Gıyasettin A. yönetimindeki 16 NU 007 plakalı kamyonetten şüphelenen İnegöl Bölge Trafik İstasyonuna bağlı ekipler, aracı durdurdular. Kamyonetin kasasında tehlikeli şekilde taşınan 34 işçiyi tespit eden ekipler, sürücüye 2 bin TL cezai işlem uygulayıp, aracı trafikten men ettiler. Kasadan indirilen işçiler, başka bir otobüsle yollarına devam etti.
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