Kamyonet kasasında 54 kaçak göçmen yakalandı

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN'ın Özalp ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 54 kaçak yakalandı. Olayla ilgili araç sürücüsü A.Ç., tutuklandı.

Özalp- Van karayolunda devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 63 plakalı bir kamyoneti durdurdu. Arama yapan ekipler, kamyonetin kasasında yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 54 kaçakla karşılaştı. Araç sürücü A.Ç. gözaltına alınırken, kaçaklar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

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