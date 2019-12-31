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  4. Kamyonet kasasında binlerce paket kaçak sigara bulundu

Kamyonet kasasında binlerce paket kaçak sigara bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 17:00 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı halı yüklü kamyonetin kasasına gizlenmiş 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa’da polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı halı yüklü kamyonetin kasasına gizlenmiş 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kamyonetin sürücü ise gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa- Mardin karayolu üzerinde oluşturdukları uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Halı yüklü olan kamyonetin kasasında oluşturulan gizli bölmede 5 bin 995 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis sürücü A.B.’yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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