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Kamyonet kasasında göbek atan kadının ölümden döndüğü anlar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 23.08.2018 15:40 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de, Gazi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen kamyonetin kasasında oynayan kadın, aracın hareket etmesiyle dengesini kaybederek yola düştü. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi Gazi kavşağı Hekimsuyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu anda kavşağa gelen araçlar kırmızı ışıkta durdu.

O esnada ışıklarda bekleyen bir kamyonetin kasasındaki kadın oynamaya başladı. Sürücü ise o anlar cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Yeşil ışık yandığında kamyonetin harekete geçmesiyle dengesini kaybeden kadın bir anda yere düştü. Yaralanan kadına vatandaşlar yardım etti.

O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde kadın göbek atıyor. Ardından kamyonetin hareket etmesiyle talihsiz kadın yere düşüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul sultangazi kamyonet göbek atma

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