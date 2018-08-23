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Kamyonet kasasında göbek atarken ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 16:25 | Son Güncelleme

Haber: İstanbul DHA SULTANGAZİ'DE kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonetin kasasında oynayan kadın, aracın hareket etmesiyle yola düştü.

Haber: İstanbul DHA SULTANGAZİ'DE kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonetin kasasında oynayan kadın, aracın hareket etmesiyle yola düştü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Akşam saatlerinde çekilen görüntülerde araçların kırmızı ışıkta durduğu görülüyor. Bir kamyonetin kasasındaki kadın oynamaya başlıyor. Bu sırada kamyonet hareket edince dengesini kaybeden kadın yola düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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