Kamyonet kasasında göbek atarken ölümden döndü

Haber: İstanbul DHA SULTANGAZİ'DE kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyonetin kasasında oynayan kadın, aracın hareket etmesiyle yola düştü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Akşam saatlerinde çekilen görüntülerde araçların kırmızı ışıkta durduğu görülüyor. Bir kamyonetin kasasındaki kadın oynamaya başlıyor. Bu sırada kamyonet hareket edince dengesini kaybeden kadın yola düştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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