HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kamyonet kasasındaki yangını söndürmek için seferber oldular

Kamyonet kasasındaki yangını söndürmek için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 11:11 | Son Güncelleme

Antalya’da seyir halindeki bir kamyonetin kasasında alev alan kağıtları söndürmek için sürücüler seferber oldu.Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam Antalya-Burdur karayolu Döşemealtı ilçesinde meydana geldi.

Antalya’da seyir halindeki bir kamyonetin kasasında alev alan kağıtları söndürmek için sürücüler seferber oldu.
Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam Antalya-Burdur karayolu Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyonetin kasasında yüklü karton parçaları alev aldı. Durumu farkeden sürücü aracını hemen sağa çekti. Araçtan inen sürücü ve yolcular alevlere müdahale etmeye başladı. Kısa sürede tüm kasayı saran alevleri söndürmek için büyük bir çaba sarf edildi. 3 kişi tehlikeye aldırmadan kasaya çıkarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise kenardan aldıkları taş ve toprağı alevlerin üzerine attı. 8 kişinin tüm çabasına rağmen kasadaki malzemeler alev alev yandı. Yangın tüpünün ise yol kenarında olduğu görüldü. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pislik içindeki evi altı kişilik temizleme ekibi 50 saatte temizledi! İşte son hali Pislik içindeki evi altı kişilik temizleme ekibi 50 saatte temizledi! İşte son hali
Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: Uzaya göndereceğizBakan Karaismailoğlu tarih verdi: Uzaya göndereceğiz
Market arabasını tutarken dikkat!Market arabasını tutarken dikkat!
1/
En Çok Okunan Haberler
Fransız Bakan: Helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum
Fransız Bakan: Helal gıda reyonlarından rahatsız oluyorum
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Korkutan açıklama: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var
Korkutan açıklama: Vaka sayılarında iki katına yakın artış var
Paranızı geri alabilirsiniz
Paranızı geri alabilirsiniz
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
Macron ve Putin arasında kritik görüşme
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Diğer Haberler
Adnan Oktar'ın Ankara'daki evlerinden milyon dolarlık fosiller çıktı
Adnan Oktar'ın evlerinden milyon dolarlık fosiller çıktı
Kadıköy'de laf atma cinayetinde yeni gelişme! Milli Kick boksçu için karar verildi
Milli Kick boksçu için karar verildi
Türk profesörün koronavirüs aşısı, Türkiye'de 550 gönüllüye uygulanacak
Türk profesörün korona aşısı Türkiye'de gönüllülere uygulanacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günde tahminen 10 bin vaka var
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Günde tahminen 10 bin vaka var
Başına zorla kolonya döküp sosyal medyada yayınlanmıştı! Hapis cezası istendi
Yaptığı büyük tepki çekmişti! Hapis cezası istendi
Bakan Karaismailoğlu: Türksat5A’yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz
Bakan Karaismailoğlu tarih verdi: Uzaya göndereceğiz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.