HABER

Kamyonet kasasından düşen Ali bebek, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 13:51 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, 1 yaşındaki Ali Tilkicieri, annesinin oynaması için bıraktığı kamyonetin kasanından düşüp, öldü.

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, 1 yaşındaki Ali Tilkicieri, annesinin oynaması için bıraktığı kamyonetin kasanından düşüp, öldü. Olay, dün akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Tilkicieri, bebeği Ali'yi evlerinin önünde kamyonetin kasasında oyun oynayan çocukların yanına bıraktı. Bir süre sonra minik Ali, kamyonetten düşüp yaralandı. Çağırılan ambulansla özel hastaneye götürülen Ali Tilkicieri, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zeynep- Salih Tilkicieri çiftinin tek çocukları olan minik Ali'nin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Bulduğu ilginç yöntem onu fenomen yaptı!Bulduğu ilginç yöntem onu fenomen yaptı!
Antalya'da, coplu sopalı öldüresiye dayakAntalya'da, coplu sopalı öldüresiye dayak
İş adamının soygun oyununu polis bozduİş adamının soygun oyununu polis bozdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Kızı sosyal medyada gündem oldu

Kızı sosyal medyada gündem oldu

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

İstanbul'da su tankeri tramvaya çarptı!

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim Camii alemiyle hilal buluştu, vatandaşlar telefona sarıldı

Yer: Taksim! Gören telefona sarıldı

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.