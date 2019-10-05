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Kamyonet kazada yan yattı, 3 kişi yara almadan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 23:21 | Son Güncelleme

Mahmutbey-Atatürk Havalimanı bağlantı yolunda sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet kaza yaparak yan yattı.

Mahmutbey-Atatürk Havalimanı bağlantı yolunda sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet kaza yaparak yan yattı. Araç içerisinde bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Basın Ekspres Çobançeşme mevkiinde Havalimanı istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, dönüş yapmak isteyen 34 ZJ 2743 plakalı kamyonet, yağlanan zemin nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda devrilerek yan yattı. Kamyonet içerisinde bulunan üç kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağladı. Kaza yapan kamyonetin kaldırılmasıyla birlikte Basın Ekspres yolundaki trafik normale döndü.

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