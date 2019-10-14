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Kamyonet, konteyner eve daldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 13:21 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, konteyner eve daldı.

Kamyonet, konteyner eve daldı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, konteyner eve daldı. Kaza sırasında evde kimsenin olmaması, olası faciayı önledi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Ayvacık'a bağlı Küçükkuyu beldesi Yeşilyurt köyü girişinde meydana geldi. Küçükkuyu'dan Ayvacık'a giden Adem Berber yönetimindeki 34 CGD 205 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki konteyner eve daldı. Kaza sırasında evde kimsenin bulunmaması, olası faciayı önledi. Konteyner evde ve araçta hasar meydana gelirken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, hafif yaralanan Adem Berber'e olay yerinde müdahale etti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonet, konteyner eve daldıKamyonet, konteyner eve daldıKamyonet, konteyner eve daldıKamyonet, konteyner eve daldı

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