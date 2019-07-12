Kamyonet koyunlara çarptı, 25 hayvan telef oldu

Mardin’in Midyat ilçesinde kamyonetin koyun sürüsüne çarptığı kazada, 25 hayvan telef oldu, 8 tane koyun yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Midyat’tan Mardin’e doğru giden M.A. idaresindeki 47 NC 570 plakalı kamyonet, Şeyh Eles mevkisinde koyun sürüsünün içine girdi. Hayvanlarını otlatmaktan getiren çobanın, Mardin-Midyat yolundan geçerken, gelen kamyonetin hayvanlarına çarpması sonucu 24 koyun ve 1 koç telef oldu, 8 koyun ise yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yol temizliği yaptı.

Yolda geçişler kontrollü olarak sağlandı. Yol temizlendikten sonra trafik normal seyrine döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

