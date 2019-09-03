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Kamyonet lastiği içinde 44 kilo eroin

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 12:52 | Son Güncelleme

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine takibe aldıkları bir kamyonetin teker lastiği içinde 44 kilo eroin ele geçirdi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada, Doğu illerinden Eskişehir güzergâhı kullanarak bir araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi edinildi.

Kamyonet lastiği içinde 44 kilo eroin

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine takibe aldıkları bir kamyonetin teker lastiği içinde 44 kilo eroin ele geçirdi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmada, Doğu illerinden Eskişehir güzergâhı kullanarak bir araç ile yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi edinildi. Bunun üzerine, drone destekli operasyon düzenlenerek araç uzun süre takip edildi. Durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği NORO ile arama yapıldı. Ekipler, sökülen lastiği içinde 44 kilogram eroin maddesi ele geçirdi.
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçu kapsamında yasal işlem yapılarak gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgularının ardından C. Başsavcılığına sevk edilecek.

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