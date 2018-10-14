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Kamyonet mezarlık duvarına çarptı: 3’ü çocuk, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 10:54 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, mezarlık duvarına çarptı.

Kamyonet mezarlık duvarına çarptı: 3’ü çocuk, 6 yaralı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, mezarlık duvarına çarptı. Kazada, 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle, Küme Evleri Sokağı’nda meydana geldi. Erkan Köprülü (39) yönetimindeki 29 DB 937 plakalı kamyonet, kontrolden çıktı, çevredeki Emirler Mezarlığı'nın duvarına çarptı. Kazada, sürücü Erkan Köprülü, Leyla Köprülü (37), İsmail Köprülü (11), Dilek Dener (32), Elif Dener (2) ve Merve Dener (7) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kamyonet mezarlık duvarına çarptı: 3’ü çocuk, 6 yaralıKamyonet mezarlık duvarına çarptı: 3’ü çocuk, 6 yaralı

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