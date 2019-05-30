Kamyonet önündeki kamyona çarptı: 4 yaralı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK (DHA)- KARABÜK’te, önündeki kamyona çarpan kamyonette 4 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yarım saat süren çalışmaları sonucu çıkarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde D-755 yolu Kemal Oyman mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne gelen Fatih Köroğlu yönetimindeki 78 AV 583 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen Hasan Araçlı yönetimindeki 78 BL 540 plakalı kamyona çarptı. Kazada, Fatih Köroğlu ile yanındaki Bülent Köroğlu, Süleyman Köroğlu ve Ferhat Taşkır yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler kamyonette sıkışan Fatih Köroğlu'nu kurtarmak için çalışma başlattı. Çalışmalara AFAD, polis, sağlık ekipleri ve çevredekiler de dahil oldu. Fatih Köroğlu, yarım saat süren çalışmanın ardından çıkarılarak, ambulansa taşındı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



