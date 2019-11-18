Kamyonet, otomobillere çarptı: 1 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, kamyonetin park halindeki 2 otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Karacahacımusa Mahallesi Hürriyet Bulvarı’nda meydana geldi. Rahim Köroğlu yönetimindeki 54 HC 963 plakalı kamyonet yol kenarında park halindeki 81 KJ 972 ve 81 AAY 080 plakalı otomobillere çarptı. Kamyonet devrilirken, kazada 81 AAY 080 plakalı otomobilin içinde bulunan Emine Akgül yaralandı. Emine Akgül, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

