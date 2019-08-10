HABER

Kamyonet park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 14:58 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde park halindeki tıra çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kamyonetin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyoldan Ankara yönüne giden Sefa Çelebi idaresindeki 34 FR 1452 plakalı kamyonet, Gerede mevkisinde, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan, Mustafa Kemal Palamut yönetimindeki 50 AP 975 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, kamyonette bulunan Hacer ve Hilal Rabia Çelebi olay yerinde hayatı kaybetti, sürücü yaralandı.

Yaralı Sefa Çelebi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hacer ve Hilal Rabia Çelebi'nin cenazeleri ise incelemenin ardından morga götürüldü.

İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi İşte Orta Doğulu turistlerin yeni gözdesi
Özdemir: “Halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık”Özdemir: “Halkımızın huzuru için her türlü tedbiri aldık”
Zonguldak için bayram namazı saati kaç? Zonguldak için bayram namazı saati kaç?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

İsyan etti: Ayrana 40 lira verdim

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Gören bir daha baktı! Karşı şeritteki aracın üzerine uçtu

Antalya'da şüpheli ölüm!

Antalya'da şüpheli ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram namazı Zonguldak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Zonguldak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Yozgat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Yozgat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Van 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Van için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Uşak 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Uşak için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Tokat 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Tokat için bayram namazı saati kaç?

Bayram namazı Tekirdağ 2019: Kurban Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı nasıl kılınır?

Tekirdağ için bayram namazı saati kaç?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.