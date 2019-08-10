Kamyonet park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kamyonetin park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyoldan Ankara yönüne giden Sefa Çelebi idaresindeki 34 FR 1452 plakalı kamyonet, Gerede mevkisinde, arıza nedeniyle emniyet şeridinde park halinde bulunan, Mustafa Kemal Palamut yönetimindeki 50 AP 975 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, kamyonette bulunan Hacer ve Hilal Rabia Çelebi olay yerinde hayatı kaybetti, sürücü yaralandı.
Yaralı Sefa Çelebi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hacer ve Hilal Rabia Çelebi'nin cenazeleri ise incelemenin ardından morga götürüldü.
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