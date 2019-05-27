HABER

Kamyonet refüjdeki direğe çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 15:40 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonetin refüjdeki yön levhasının direğine çarpmasıyla meydana gelen kazada Kemal Özmutlu öldü (46), 2 kişi yaralandı.

Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonetin refüjdeki yön levhasının direğine çarpmasıyla meydana gelen kazada Kemal Özmutlu öldü (46), 2 kişi yaralandı. Kaza, Marmara Ereğlisi'nin Dereağzı Mahallesi Emlak Konutları mevkisinde meydana geldi. Nejat Ongun'un kullandığı mutfak eşyası taşıyan 34 VHU 17 plakalı kapalı kasa kamyonet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşarak refüjdeki yön levhasının direğine çarptı. Kazada, araçta bulunan Kemal özmutlu, olay yerinde ölürken, sürücü Nejat Ongun ile Atakan Atalay yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılıp ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ölen Kemal Özmutlu'nun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Minik Tuncer'in kahreden ölümüMinik Tuncer'in kahreden ölümü
Denizli'de 'ByLock' şüphelisi 20 kişi adliyedeDenizli'de 'ByLock' şüphelisi 20 kişi adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Minik Tuncer'in kahreden ölümü

Üvey oğlunu döverek öldürdü

Minik Abdülkadir’in ölümünde üvey baba şoku

Baraj gölünde kaybolan Evin Çiçek'ten kötü haber

7 yaşındaki Evin'den kötü haber

Mersin'de deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay! Yakınları bahçeye girdiklerinde sinir krizi geçirdi!

57 yıllık evli çiftle ilgili dehşete düşüren detay!

'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca, fotoğrafı çeken kişiyi darp ettiler

Genç kız 'Neden fotoğrafımı çekiyorsun' diye bağırınca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.