HABER

Kamyonet refüje çarptı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 09:33 | Son Güncelleme

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında kamyonetin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre kaza, Bilecik İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi.

Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında kamyonetin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre kaza, Bilecik İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. Bilecik istikametine seyir halinde olan Nihat Y. idaresindeki 35 AF 8211 plakalı kamyonet, İstasyon Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında refüje çarptı. Kaza üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken polis de yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada şoför Nihat Y.’nın yanı sıra kamyonette yolcu olarak bulunan A.Y., İ.Y., Y.E.Y. ve Y.Y.E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, kamyonetin çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldiTürkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi
'Yan bakma' cinayetinin şüphelileri tutuklandı'Yan bakma' cinayetinin şüphelileri tutuklandı
Ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalanınca ağladıEhliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalanınca ağladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

Oruç açan Müslümanlara saldırdılar! Skandal görüntüler

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Selen Görgüzel Alkan: Sıkıcı ve basit, yatmaktan sıkılmadınız mı?

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.