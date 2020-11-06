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Kamyonet römorka çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 23:54 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Elbistan-Göksun karayolunda kamyonetin, römorka çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.Kaza, Elbistan- Göksun karayolunun Kabaağaç Mahallesi kesiminde meydana geldi.

Kahramanmaraş Elbistan-Göksun karayolunda kamyonetin, römorka çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, Elbistan- Göksun karayolunun Kabaağaç Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elbistan’dan Göksun istikametine doğru seyir halinde olan S.K. idaresindeki 46 DB 539 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen R.G’nin kullandığı traktöre takılı küspe yüklü römorka arkadan çarptı. Kamyonet, römorka saplanırken sürücü ve araçta bulunan 17 yaşındaki Yusuf Bolat adlı genç ağır yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılardan sürücü S.K. Afşin Devlet Hastanesi’ne Bolat ise Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Elbistan Devlet Hastanesi acil servisinde müdahale edilen genç, doktorları tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bolat’ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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