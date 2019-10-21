HABER

Kamyonet şaha kalktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 10:12 | Son Güncelleme

Antalya’da kasasına konulan yükü ağır gelen kamyonet, yokuş çıkarken adeta şaha kalktı.

Kamyonet şaha kalktı

Antalya’da kasasına konulan yükü ağır gelen kamyonet, yokuş çıkarken adeta şaha kalktı. Şoför mahalli yükün etkisiyle havaya kalkan kamyonet, vinç yardımıyla kurtarıldı.
İlginç olay, Antalya’nın Elmalı ilçesinde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 YJ 0682 plakalı kasasında domates taşıyan kamyonet, yokuşa geldiğinde arkasındaki yükün etkisiyle ön kısmı havaya kalktı. Ne olduğunu anlayamayan sürücü kamyonetin kontrolünü güçlükle sağlayıp araçtan indi ve itfaiyeyi arayıp yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, bir vinç yardımıyla yardımıyla kamyonetin arka kısmındaki yükü boşaltıp yeniden dört teker üzerine gelmesini sağladı. Yük kontrolü yapılıp dengesi sağlanan kamyonet yoluna devam etti.

PARTNER 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha
Bartın’da define avcısı jandarmaya yakalandıBartın’da define avcısı jandarmaya yakalandı
Özel Halk Otobüsleri Barış Pınarı için kornaya bastıÖzel Halk Otobüsleri Barış Pınarı için kornaya bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke yangın yerine döndü! Ölü sayısı artıyor!

Ülke yangın yerine döndü! Ölü sayısı artıyor!

ATV o dizinin fişini çekti Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti Kasım ayında final yapıyor

Ölümün böylesi! Kendi ticari taksisinin altında can verdi!

Ölümün böylesi! Kendi ticari taksisinin altında can verdi!

Hızır'dan şok karar! Kendi adamları için ölüm emri verdi

Hızır'dan şok karar! Kendi adamları için ölüm emri verdi

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

PKK'lı teröristler, orman işçilerine saldırdı! 4 yaralı

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

İncilay öğretmen 26 yaşında kansere yenik düştü

İncilay öğretmenden kötü haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.