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Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 07:44 | Son Güncelleme

 AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN’ın Nazilli ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Nazilli- Bozdoğan karayolunda meydana geldi. Nazilli’den Bozdoğan ilçesi yönüne giden Abdurrahman Çiyan (36) yönetimindeki 09 NH 013 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Abdurrahman Çiyan ile oğlu İbrahim Ege Çiyan (12), yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan baba ve oğlunu kurtardı. Yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Kamyonet şarampole devrildi: 2 yaralı

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