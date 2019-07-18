Kamyonet şoförü, aracında ölü bulundu 

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Zeynel Beyazgül (50), park halindeki kamyonetinde ölü bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında Ofis Kavşağı'nda meydana geldi. Bir dağıtım firmasında çalışan Zeynel Beyazgül'ün kullandığı 06 BHC 437 plakalı kamyonetin uzun süre park halinde olduğunu araç takip sisteminden gören şirket yetkilileri, durumu firmanın Sandıklı bölge sorumlusu Özgür İlhan'a bildirdi. Gelen Özgür İlhan, şoförün hareketsiz yattığını fark edip, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Zeynel Beyazgül'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerine durulan Beyazgül'ün cenazesi, otopsi için morga gönderildi.

Özgür İlhan yaptığı açıklamada, "Dağıtım merkezinden aradılar. Aracın uzun süredir Sandıklı'da hareketsiz durduğunu ve kontrol etmemi istediler. Olay yerine geldiğimde şoför araç içerisinde hareketsiz yatıyordu. Durumu sağlık ekiplerine bildirdim. Yaptıkları incelemede öldüğünü tespit ettiler" dedi.

