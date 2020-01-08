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  4. Kamyonet su kanalında asılı kaldı: 2 yaralı

Kamyonet su kanalında asılı kaldı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 16:56 | Son Güncelleme

Karabük’te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet su kanalında asılı kaldı.

Karabük’te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet su kanalında asılı kaldı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Büyükarslan yönetimindeki 35 TVU 62 plakalı kamyonet yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasında yer alan su kanalının korkuluklarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle korkulukları yıkan kamyonet, su kanalında asılı kaldı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sürücü ile yanında bulunan Nüsrah Kayaalp yaralandı. Sürücü Büyükarslan kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkarken Kayaalp ise kamyonette sıkıştı. Olay yerine Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri çağrılırken, sıkışan kadın polis ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kamyonetten çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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