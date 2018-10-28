Kamyonet sürücüsü ile polis arasında 'park' gerginliği

Aleyna KESKİN- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA) -TRABZON'da mal indirmek için caddede duraklayan kamyonetin sürücüsü ile ceza yazmak için ehliyetini isteyen trafik polisi arasında gerginlik çıktı. Ehliyetini vermek istemeyen sürücünün, polis tarafından zor kullanılarak araçtan indirilmesi, çevrede toplanan kalabalığın tepkisine neden oldu.

Kahramanmaraş Caddesi'nde kamyonuyla duraklayan bir sürücü, mal indirmek istedi. Ancak kamyon sürücü ile kendisini uyaran trafik polisleri arasında gerginlik çıktı. Trafik polisi ceza yazmak için sürücünün ehliyetini istedi. Ehliyetini vermek istemeyen sürücü, polis tarafından zor kullanılarak yaka paça araçtan indirildi. Polisin boynunu sıkıca sardığı sürücü yere düştü. Çevrede toplanan kalabalık, polisin müdahalesine tepki gösterdi. Gerginlik, sürücünün ehliyetini polis ekiplerine vermesi ile sona erdi.

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