HABER

Kamyonet sürücüsüne 15 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 16:21 | Son Güncelleme

Adana'da motosikletli iki kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen kamyonet sürücüsünün yargılanmasına başlandı

Adana'da motosikletli iki kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan kamyonet sürücüsü hakim karşısına çıktı.

Adana 1.Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa B. ile müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Mustafa B. savunmasında, D-400 kara yolunda refüje yaklaştığı sırada bir ses duyduğunu belirterek "Motosiklet, bakmama fırsat kalmadan refüj ile benim arama girdi. Bu yaşa kadar hiçbir suç işlemedim. Ben gerçekleri anlattım." dedi.

Ölenlerden Nurullah Kaya'nın babası Necati Kaya ise kamyonetin yola hatalı çıktığını iddia ederek, sanıktan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesinden kusur raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Mustafa B'nin (62) kullandığı 01 LJ 166 plakalı kamyonetin, Yüreğir ilçesi D-400 kara yolu Asri Mezarlık mevkisinde, Ömer Kaya (30) yönetimindeki 01 BDJ 96 plakalı motosiklete çarpması sonucu Kaya ile beraberindeki akrabası Nurullah Kaya (25) hayatını kaybetmişti.

Düzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyorDüzce'de korku dolu gece! O köylere ulaşım sağlanamıyor
Polonyalı Müslümanlar’dan Diyanet’e teşekkür ziyaretiPolonyalı Müslümanlar’dan Diyanet’e teşekkür ziyareti
GÜNCELLEME 2 - Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 16 ölüGÜNCELLEME 2 - Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: 16 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana-mustafa baysal

En Çok Okunan Haberler

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Yeni imajı olay! Tanımak imkansız

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Daha yeni boşanmışlardı! Şaşırtan görüntü

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'pelikan bildirisi' açıklaması

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Canan Kaftancıoğlu hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

Ankara'dan ABD'nin F-35 açıklamasına flaş tepki!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Facia gibi kaza! 3 ölü, 1 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Ekildiği tarihten 46 yıl sonra çiçek açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

Van’da 3.6 büyüklüğünde deprem

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

80 kedi ile aynı evde yaşıyor!

Kıraç toprakları ormana çevirdiler

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Son dakika: İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

İstanbul D-100'de yol çöktü! Bölge trafiğe kapatıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan 'şeffaf belediyecilik' vurgusu

Mansur Yavaş açıkladı! İnternet sitesinden görülebilecek

Milli SİHA Bayraktar TB2'den tarihi uçuş!

Tarihi uçuş! Rekor kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.