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  4. Kamyonet takla attı: 3 yaralı

Kamyonet takla attı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 09:24 | Son Güncelleme

Bursa’da yağmurlu havada hafif ticari aracın takla atması sonucunda 3 kişi yaralandı.Kaza, Nilüfer’e bağlı Kayapa-Unçukuru yolu 4.

Kamyonet takla attı: 3 yaralı

Bursa’da yağmurlu havada hafif ticari aracın takla atması sonucunda 3 kişi yaralandı.
Kaza, Nilüfer’e bağlı Kayapa-Unçukuru yolu 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kayapa istikametine doğru giden hafif ticari aracın sürücüsü kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan yolda savrulan kamyonet takla attı. İçerisinde bulunan 4 kişiden 3’ü yapılan kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Kamyonet takla attı: 3 yaralı

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