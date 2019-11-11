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Kamyonet, tarlaya devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 10:50 | Son Güncelleme

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ, (Bursa),(DHA) - BURSA’nın Orhangazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Orhangazi-İznik karayolu, Yeniköy Yolu Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne giden Gürcan Güngör (31) idaresindeki 77 AS 213 plakalı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kamyonette yolcu olarak bulunan Mesut Kösem’in (35) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan Gürcan Güngör ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, kamyonet altında kalarak hayatını kaybeden Mesut Kösem’in cesedi, İtfaiye ekiplerince çıkarılarak cenaze aracına taşındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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