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Kamyonet ters döndü, kasadaki koyunlar telef oldu

25.02.2021 10:51 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet orta refüje çıkıp ters döndü.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet orta refüje çıkıp ters döndü. Sürücü ters dönen kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkarken kasada bulunan 2 koyun kaza sırasında telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, olay bu sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Mustafakemalpaşa’dan Karapürçek’e doğru hayvan yüklü kamyonet ile hareket halinde olan M.M (44), bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet ile önce orta refüje çarptı sonrasında ters dönerek orta refüjde kaldı. Sürücü, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. M.M. kazadan yara almadan kurtuldu ancak kazada 2 koyun telef oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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