Kamyonet TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU Gerede'de, TEM yolunda ilerleyen TIR'a arkadan çarpan minibüste yolcu olarak bulunan Arslan Özbektaş yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM yolunun Gerede ilçesi Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehdi Eren'in kullandığı 34 SB 8925 plakalı minibüs, Kadir Bulut'un kullandığı 06 AV 1813 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüste bulunan Arslan Özbektaş yaşamını yitirirken, Mehdi Eren yaralandı. Kazayı fark etmeyen TIR sürücüsü ise yoluna devam etti. Daha sonra şüphe üzerine aracını kontrol eden TIR sürücüsü Kadir Bulut, Ankara il sınırında jandarmaya giderek, kaza yaptığını bildirdi.
Arslan Özbektaş'ın cesedi, yapılan incelemelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralı Mehdi Eren ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, TIR sürücüsü gözaltına alındı.
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